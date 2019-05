Deze vrouw is uitgeroepen tot de mooiste van Nederland

Blond haar, lange benen, een knap koppie: wij begrijpen wel waarom de lezers van het mannenmagazine FHM Jessie Jazz Vuijk uitroepen tot de mooiste vrouw van Nederland.

De YouTuber werd in 2016 al bekroond tot Miss Nederland. Toch komt dit nieuws voor haar als een grote verrassing. “Toen ik hoorde dat ik had gewonnen dacht ik alleen maar ‘wow’. Ik had ‘m echt niet zien aankomen. Ik voel me vooral heel erg vereerd. Het is nogal wat om te worden uitgekozen tot Mooiste Vrouw van Nederland. Als je kijkt naar alle vrouwen die eerder zijn gekozen, dan vind ik het heel bijzonder dat ik in dat rijtje sta”, reageert ze.

Natuurlijke schoonheid

In het interview met FHM laat ze ook weten dat er wel degelijk iets is veranderd na de missverkiezing. “In het jaar dat ik Miss Nederland won was ik nog wel een meisje. Nu kan ik me een vrouw noemen. Het zijn twee verschillende titels, al gaan ze beiden deels om uiterlijk. Ik ben zelf niet geobsedeerd door mijn uiterlijk. Ik geloof in natuurlijke schoonheid en omarmen hoe je bent.”

Jutta Leerdam

YouTuber Sophie Milznik mag zich na de verkiezing ‘mooiste social media prinses’ noemen. Schaatster Jutta Leerdam werd verkozen tot mooiste sportvrouw en Mikkie Kiemeney, vriendin van Ajacied Frenkie de Jong, is de mooiste spelersvrouw van het land.

Bron: Telegraaf. Beeld: ANP, Instagram