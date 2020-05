De mooiste brief: "Terwijl hij de onderzoeken ondergaat, zit ik in de wachtkamer en zie kankerpatiëntjes met hun ouders voorbijkomen"

Elke week de mooiste brieven, verhalen, tweets en posts in ‘In gesprek met Libelle’. Deze week vertelt Sheila over haar zoon die de diagnose non-hodgkinkanker kreeg.

Het leven stond even stil

Ik werd weer even teruggeworpen naar negentien jaar geleden, toen ons leven stil stond vanwege de diagnose non-hodgkinkanker met uitzaaiingen. Het ging over mijn tienjarige zoon. Ik moest handelen, mijn zoon en de rest van mijn gezin hadden me nodig. De chemo en de tripjes naar het ziekenhuis werden 2 jaar lang onderdeel van ons leven. We leefden door, soms met angst als er weer een uitslag aankwam en soms konden we het even opzij zetten en er niet aan denken. We zijn door diepe dalen gegaan. Een van de diepe dalen was dat mijn huwelijk het niet heeft gered. Maar het heeft mooie momenten gebracht en alles zo gerelativeerd. Waar ik me vroeger druk om kon maken, heeft nu totaal geen waarde meer. Ik sta anders in het leven.

Mijn 2 zoons zijn helden. De oudste omdat hij deze zware, nare ziekte moest ondergaan en de jongste omdat hij er zo’n moeite mee had. Gaat mijn broer nu dood? Nu, 19 jaar later, ben ik met mijn gezonde, mooie zoon van 29 jaar in het Prinses Máxima Centrum in Utrecht voor een controle die ze deze ‘kinderen van toen’ aanbieden. Om te kijken wat de chemo met ze heeft gedaan, maar ook hoe het gaat. Terwijl hij de onderzoeken ondergaat, zit ik in de wachtkamer en zie kankerpatiëntjes en hun ouders voorbijkomen. In een rolstoel, een slangetje voor sondevoeding in hun neus en met een kaal koppie. Ik ben ontroerd en heb bewondering voor deze kinderen en hun ouders. Ik ken hun angst en verdriet. Ik hoop van harte dat zij hun kind over een paar jaar gezond en wel naar de controles mogen begeleiden. Want uit ervaring weet ik ook dat dit niet vanzelfsprekend is.

Sheila de Pijper-Ashof

Beeld: iStock