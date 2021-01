Elke week de mooiste brieven, verhalen, tweets en posts in ‘In gesprek met Libelle’. Deze week vertelt Thea over de mooie jaren na haar scheiding.

Mooie jaren

Ik was jaren getrouwd met een alcoholist, maar na de scheiding kwam jij in mijn leven. Vanaf de eerste dag voelde het alsof ik van de hel in de hemel was gekomen. Zo kon het dus ook: de warmte, de liefde, de openheid. Wat een verschil. Na een poosje zijn wij getrouwd, ook dat was geweldig. Maar na zeventien jaar kwam bij jou van de ene op de andere dag het hoge woord eruit: het was over. Wat een pijn en wat een verdriet. Maar een mens is sterker dan hij denkt. Inmiddels is mijn leven weer op de rails. En ik blijf je dankbaar voor wat je allemaal voor mij en mijn meisje hebt gedaan!

Thea

