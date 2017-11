Waarom je vanaf morgen nooit meer lang hoeft te wachten op Schiphol

We doen het voor elke vakantie weer: uren van tevoren op Schiphol zijn om op tijd door de beveiliging te zijn. Dat is vanaf morgen niet meer nodig.

Vanaf morgen kunnen reizigers namelijk op Schiphol op afspraak door de beveiliging. Daarmee wil de luchthaven reizigers de zekerheid geven dat ze hun vlucht halen. De service begint morgen als proef, maar de verwachting is dat dit later permanent beschikbaar wordt. Vooral in de vakantieperiodes zou dit een oplossing kunnen zijn voor de drukte.

Speciale doorgang

Via de app van de luchthaven of de website kun je gratis een reservering maken voor de beveiliging voor maximaal 5 personen. Op basis van jouw gegevens stelt de dienst dan 3 mogelijke tijden voor. Jij kiest vervolgens een tijd en meldt je op de afgesproken tijd bij de speciale doorgang. Binnenkort op vakantie? Tijdens de testperiode kunnen 400 mensen per dag gebruik maken van de dienst.

Bron: AD.nl. Beeld: ANP.