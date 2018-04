Motorrijders escorteren gepest meisje naar school nadat ze zelfmoord overwoog

Een groep van dertig stoere motorrijders heeft een meisje (17), dat anoniem wil blijven, in Luik naar haar school geëscorteerd. Dat deden ze nadat ze hoorden dat het meisje begin deze maand zelfmoord wilde plegen, omdat ze zo gepest werd.

Toen de vereniging Bikers for children daar lucht van kreeg, wilden ze meteen wat doen. De mannen trommelden dertig leden op om haar naar haar school te escorteren. Onderweg maakten ze ook nog even een stop bij de school waar de tiener eerst op zat, maar werd weggepest. De motorrijders kwamen vanuit heel België samen om haar te steunen.

Gesprek

“Op de school van Pauline slaagden we erin om een van de pesters samen te brengen met Pauline voor een gesprek. Ook een leerkracht en de moeder van Pauline waren erbij. Op het einde gaven de meisjes elkaar zelfs een knuffel. Heel mooi vond ik dat”, zegt Eric Wemmel, woordvoerder van de motorclub.

Trots

Het is natuurlijk behoorlijk intimiderend wanneer er een stoet van dertig motoren het schoolplein op komt manoeuvreren. “Maar dat was ook de bedoeling. Het moet effect hebben natuurlijk. Waar ik heel trots op ben, is dat Pauline op het eind van de dag met een glimlach de school buiten stapte. Daarmee was ons eerste doel bereikt. Verder ben ik blij dat we een dialoog op gang hebben kunnen brengen. Hopelijk geeft dit ook een boost aan haar zelfvertrouwen.”

Praten over zelfdoding kan bij hulp- en preventielijn ‘Zelfmoord? Praat erover’. Telefoon 0900-0113 of www.113.nl.

Bikers escorteren gepest meisje naar school na suïcidepoging https://t.co/wuvYizp8RM pic.twitter.com/tMBCbq8kyj — AD.nl (@ADnl) April 18, 2018

Iedere dag de best gelezen berichten van Libelle in je mailbox? Meld je aan voor de nieuwsbrief!

Bron: HLN.be. Beeld: iStock