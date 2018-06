De kleine Mozes Wolf is al net zo'n vrolijke lachebek als z'n vader

Arie en Romy Boomsma hebben hun koffers en de kinderen ingepakt voor een welverdiende vakantie in Italië, en dat bevalt zéér goed als we de foto’s mogen geloven.

Het gezin Boomsma is neergestreken in Puglia (in het zuid-oosten van Italië), waar het nu rond de 25 graden is. Het is er goed toeven, blijkt uit de ontzettend gezellige foto die Arie plaatste samen met zijn zoontje Mozes Wolf – afgelopen december geboren. Wat een vrolijk kind!

De arme Wolf moet later net zo groot en sterk worden als z’n vader, blijkt uit dit onderschrift 😉

De kleine man is nu al een echte charmeur…

Beeld: Instagram, Brunopress

