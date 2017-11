Leuk babynieuws voor Mr. Bean-acteur Rowan Atkinson (62)

De 62-jarige acteur Rowan Atkinson, die wereldwijd beter bekend is als Mr. Bean, wordt opnieuw vader.

Actrice Louise Ford, de vriendin van Rowan, is in verwachting. Het wordt het 1e kind voor het stel en het 3e kind voor Rowan. Volgens Britse bronnen komt het kindje dit jaar nog ter wereld. Of het een jongetje of een meisje wordt, is nog niet bekend. Louise is vooral bekend door haar rol als Kate Middleton in de Britse tv-serie The Windsors.

Groot gezin

Uit zijn huwelijk met Sunetra Sastry, met wie Mr. Bean 25 jaar getrouwd was, kreeg hij al 2 kinderen. Hij heeft nu al een zoon van 23 jaar en een dochter van 21 jaar. Rowan en Sunetra gingen in 2013 uit elkaar.

Rowan en Louise:

Bron: AD. Beeld: ANP