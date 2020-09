‘Mr. Frank Visser doet uitspraak’ met pandjesbaas Ed maakt tongen los op Twitter

Bij Mr. Frank Visser doet uitspraak kan het er soms heftig aan toegaan. Ook donderdagavond, tijdens een aflevering waarin Frank Visser Den Haag bezoekt, was dat het geval.

Pandjesbaas Ed ligt in de aflevering overhoop met zijn buurman, Tom. Ed wil namelijk een horecavergunning op zijn huurpand voor een sishalounge, maar hiervoor is wettelijk een nooduitgang vereist. Enige probleem: die vluchtroute is alleen mogelijk via de achtertuin van de buurman.

Tom wil echter geen vreemden op zijn terrein. De nooduitgang en de horecavergunning kunnen op die manier dus níet doorgaan. Dit zorgt voor onenigheid tussen de heren en Tom beweert zelfs door de huurder van Ed te zijn bedreigd. Kortom: een vraag die uitermate geschikt is voor mediator Frank Visser, voor het uit de hand loopt. Zal de nooduitgang voor de sishalounge in buurman Toms tuin er komen? Op Twitter hebben de kijkers er geen vertrouwen in.

Ik zou ook geen nooduitgang van

het café van de buren op mijn grond willen hoor. — birgit (@2015birgit) September 3, 2020