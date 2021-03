Kijkers ‘Mr. Frank Visser’ geschokt door ‘ordinaire burenruzie’ vol scheldpartijen

In de nieuwe aflevering van Mr. Frank Visser doet uitspraak stond donderdagavond een heftige burenruzie centraal. In het Limburgse Maastricht is een ruzie tussen twee buurvrouwen, allebei met de naam Miranda, volledig geëscaleerd.

Een van de Miranda’s heeft beveiligingscamera’s opgehangen, omdat ze bang is om in elkaar geslagen te worden. De hele straat is namelijk betrokken bij de ruzie van de twee vrouwen. Miranda vertelt aan presentator Viktor Brand dat ze medicijnen slikt om rustig te blijven. Ze vertelt dat ze door haar buren wordt bedreigd, dat haar buurman haar heeft aangerand en dat ze dagelijks wordt uitgescholden. “Ze noemen me aquariumhoer, omdat we een aquarium hebben”, vertelt ze in de aflevering.

Gemeen mens

Als Viktor verhaal gaat halen bij de buren beweert de andere Miranda dat zij en haar man Jos het slachtoffer zijn en niet andersom. “Het is gewoon een irritant gemeen mens. Ze daagt ons constant uit en roept van alles.” Zo zou het bijvoorbeeld niet waar zijn dat Jos buurvrouw Miranda tegen haar wil in probeerde te zoenen, want ‘een zwerver zou er nog niet overheen gaan’. Verder ergeren ze zich aan de camera van de buren die constant op hun gericht staat.