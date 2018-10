Kijkers Mr. Frank Visser vinden déze uitspraak van de rechter hilarisch

Mr. Frank Visser had gisteravond een wel heel pittige burenruzie op te lossen. Pieter en Roelina uit Drachten zeggen continu bespioneerd te worden door hun buurman Henk, die overal camera’s heeft hangen. Henk beweert daarentegen dat niet hij, maar de buren aan het gluren zijn.

Pieter en Roelina doen in een emotioneel gesprek met presentator Viktor Brand uit de doeken waarom Henk hen het leven zuur maakt. “Het is bij de beesten af”, vindt Pieter. Hittegolf of niet: uit angst om afgeluisterd of begluurd te worden zitten Pieter en Roelina de hele dag binnen met de deuren en ramen gesloten. Viktor concludeert dat dit in combinatie met het stevige gerook van de Friezen de luchtkwaliteit geen goed doet.

Nachtelijke chatsessies

De spionage van buurman Henk is niet het enige dat Pieter en Roelina dwars zit. Henk zou ook een bord met ‘fuck you’ in hun tuin geplaatst hebben, klussen op de meest bizarre tijdstippen en zijn buren uitschelden. Daarnaast chat Henk de hele nacht met zijn Thaise vriendin en houdt daarbij het geluid aan. Pieter en Roelina zijn de wanhoop nabij, vooral omdat het zo’n enorme impact heeft op het welzijn van hun dochter. Het meisje zit volgens haar ouders door alle ellende inmiddels aan de antidepressiva en kan zich niet goed concentreren op school.

Terroriseren

Henk beweert echter dat het juist andersom is: Pieter en Roelina begluren hém. “Wat ik ook doe, wanneer ik het doe, ze staan me altijd te begluren. Ze hebben zelfs een camera”, vertelt hij. DDR-praktijken vindt hij het. Volgens Pieter is die camera bedoeld om bewijslast tegen Henk te verzamelen. “Het is gewoon treiteren, terroriseren, intimideren.”

‘Sjetten’

Kortom, genoeg stof voor een enerverend avondje televisie. Kijkers lieten op Twitter blijken dat ze vooral de uitspraak van Meester Frank Visser hilarisch vonden. Niet de rechtsuitspraak, maar de manier waarop hij het woord ‘chatten’ uitspreek.

Henk moet zachtjes “sjetten” en Pieter mag niet gluren #mrfrankvisser pic.twitter.com/qkZWn60Mna — Linda (@LindaBarnhoorn) 15 oktober 2018

Henk mag in de nacht alleen nog maar geluidloos sjetten🤔 #mrfrankvisser — wendy🌸 (@Wendy_Duma) 15 oktober 2018

Sjorren tijdens het sjetten. Epic.#mrfrankvisser — Mariek MacConchoille (@Lothian27) 15 oktober 2018

Benieuwd naar de aflevering? Je kunt hem hier terugkijken.

Bron & Beeld: SBS.