Buren gaan elkaar te lijf met zaag en pijp in 'Mr. Frank Visser: hoe is het nu met?'

In ‘Mr. Frank Visser: hoe is het nu met?’ zoeken de rechter en presentator Viktor Brand oude bekenden op. Hoe staat het er nu voor met de toen zo verhitte burenruzies?

De reünie van gisteravond was weer spraakmakend. Want nee, tijd heelt niet alle wonden, bleek vooral bij buren Cor en Wenye en Ina en Erwin.

Koude oorlog om muur

Maar eerst reisden meester Visser en Viktor af naar het dorpje Gasselte in Drenthe, waar eventjes terug een koude oorlog gaande was tussen Bert en Sien en hun achterbuurman Martin. De muur tussen de tuin van beiden stond op instorten, en dat kwam volgens Bert en Sien allemaal door de grote bomen van Martin. Maar hij wilde niks uit zijn tuin snoeien – en dat resulteerde uiteraard in een burenruzie. Uiteindelijk kwam Frank Visser hoogstpersoonlijk de krakkemikkige muur omver beuken, om er een goede, stevige nieuwe voor in de plaats te regelen.

Aanvallen met zaag

Dan Cor en Wenye en Ina en Erwin, bij wie de burenruzie flink uit de hand gelopen blijkt te zijn. Cor en zijn vrouw Wenye waren drie jaar geleden al druk bezig met een uitbouw van hun huis op een recreatiepark. Dit tot groot ongenoegen van Ina en Erwin. Anno 2018 is de verbouwing nog steeds aan de gang en hun boze buren hádden het niet meer.

De ruzie liep voor tussenkomst van meester Visser zelfs zo hoog op, dat de twee buurmannen elkaar met een zaag en een pijp te lijf gingen. Kijkers geloven hun ogen en oren niet – al helemaal als Ina vertelt dat haar man op dit moment bij de politie voor verhoor zit.

Hoe het met de buren is afgelopen? Je kunt hier de aflevering van ‘Mr. Frank Visser: hoe is het nu met?’ terugkijken.

In het geval van deze buren werkte het niet, maar je kunt al veel bereiken met een goed gesprek bij een kop koffie…