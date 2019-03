Hilariteit rondom markant karakter in Mr. Frank Visser doet uitspraak

Het was weer een heftige dag voor Mr. Frank Visser. De aflevering vindt plaats in Hillegom, waar bollenkweker René in de clinch ligt met zijn buren. De gemoederen lopen hoog op, en dus is er weer flink getwitterd over de spraakmakende aflevering.

Het is alweer de 2e aflevering van het 5e seizoen van Mr. Frank Visser doet uitspraak. Het programma is een groot succes, en ook woensdagavond keken er weer veel mensen naar de intense burenruzie op televisie.

Advertentie

De uitdaging van Mr. Frank Visser

De aflevering gaat over bollenkweker René, die het pad tussen zijn bollenkwekerij en de woning van zijn buren heeft gekocht. Hij gebruikt dit pad om met landbouwmachines zijn land te bereiken, maar buren Loek en Anja vinden dat ook zij gebruik van het pad mogen maken.

Bloemenperk en hondenpoep

De buren hebben rondom het pad een bloemenperk aangelegd, zodat de voertuigen van René er niet meer langs kunnen. Daarnaast zou buurman Loek zijn honden rustig tussen de bloembollen laten poepen, wat de sfeer er niet beter op maakt. Het is een vermakelijke uitzending en het blijkt op Twitter al snel dat de kijkers voor René zijn.

Team Loek en Anja ogen mij verbaal agressief. Fysiek stralen ze agressie uit. René verdient zijn brood via dat pad. Geef hem zijn 30 cm terug, scheelt een boel irritaties. Buurtjes parkeren de auto’s aan de weg en gaan alleen te voet over het pad. Opgelost. #mrfrankvisser — Anna K Dompeling (@AnnaDompeling) 13 maart 2019

Team René wordt al helemaal groter als een oplettende kijker ontdekt dat de bloemenkweker flink wat uiterlijke overeenkomsten heeft met niemand minder dan Clint Eastwood.

Beide partijen gelijk

Uiteindelijk worden beide buren in hun gelijk gesteld, tot teleurstelling van de kijker. “Beide buren mogen het pad in de volle breedte gebruiken, om hun percelen te kunnen gebruiken. Parkeren mag niet, laden en lossen wel”, klinkt het oordeel van Mr. Frank Visser. Heb je de aflevering nog niet gezien? Dan kun je hem hier op je gemak terugkijken.

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bron: SBS 6, Beeld: SBS 6