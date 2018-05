Murat Isik: “Ik heb altijd gedacht: ik ga het anders doen dan mijn vader”

Schrijver Murat Isik (40) heeft de Libris Literatuur Prijs 2018 gewonnen met zijn tweede roman Wees onzichtbaar, gebaseerd op zijn eigen jeugd in de Bijlmer met een communistisch, tirannieke vader.

Wees onzichtbaar vertelt het verhaal van de Turkse Metin Mutlu, die in 1983 op 5-jarige leeftijd met zijn ouders en zus naar Nederland komt. Het gezin betrekt een flat in de Bijlmermeer, een wijk die het Central Park van Amsterdam had moeten worden, maar in razend tempo verpaupert tot een plek waar zelfs de politie niet meer durft te komen.

Metin voelt zich onveilig tussen de potlootventers, junks en criminelen in de Bijlmer, maar zijn grootste angst zit thuis op de bank. Zijn communistische vader Harun is onvoorspelbaar, gewelddadig en gebruikt een groot deel van zijn uitkering om te drinken en te gokken. Maar langzaam, als de kinderen ouder worden en de moeder emancipeert, groeit het verzet tegen de vader.

Uit ‘Wees onzichtbaar’: We moesten geduld hebben, hield ik mezelf voor. We moesten geduld hebben en doorstaan wat op ons afkwam. Het had geen zin om weg te lopen voor de pijn, we konden nergens heen. En als het ons te veel werd, moesten we onzichtbaar zijn.

Je hebt de ‘Champions League’ van de literatuur bereikt. Hoe voelt het om zo’n grote prijs te winnen? “Het besef begint langzaam in te dalen. Het is fantastisch om de grootste literaire prijs van Nederland te winnen. Vorig jaar is mijn zoontje Thorgan geboren en nu heb ik de Libris Literatuur Prijs gewonnen. Het zijn de twee mooiste momenten uit mijn leven.”

Hoe reageerde je moeder?

“Mijn moeder zat thuis en zag het live op Nieuwsuur. Ze belde me toen ik om half twee ’s nachts in een taxi naar huis zat. Ik hoorde de opwinding in haar stem: totaal overweldigd en emotioneel. Ze kon het bijna niet geloven.”

Je vader overleed drie weken nadat de oerversie van het boek af was en heeft het nooit kunnen lezen. Tijdens het schrijven stuurde hij je e-mails om zijn rol als vader toe te lichten. Mails die je niet las omdat je niet beïnvloed wilde worden. Wat zou hij van het boek gevonden hebben?

“Ik denk dat hij een paar dagen kwaad zou zijn geweest toen het uitkwam, maar hij was nooit lang boos. Bovendien hield mijn vader van literatuur, hij was een welbelezen man. Als je zoon dan zo’n belangrijke prijs wint… Hij zou beretrots zijn, denk ik.”

Uit ‘Wees onzichtbaar’: Op een dag – ik was een jaar of negen – werd het mij allemaal duidelijk. ‘Ik had nooit kinderen moeten nemen’, zei mijn vader terwijl hij naar het tafelblad staarde alsof het pas op dat moment tot hem doordrong, en we medelijden met hem moesten hebben. ‘Harun, niet waar de kinderen bij zijn’, zei mijn moeder. ‘Ze mogen het weten’, zei hij. ‘Ze moeten weten dat ik anders ben.’ Hij zweeg even en keek toen ineens trots op: ‘Ik ben geen klassieke vader, ik ben een communist!

Vorig jaar is je zoon geboren. Ben je bang om dezelfde fouten te maken als je vader?

“Geen moment. Ik heb altijd gedacht: ik ga het anders doen. Daar heb ik ook nooit aan getwijfeld. Mijn zoon komt op de eerste plaats in mijn leven. Bij alles wat ik doe, is hij in mijn gedachten. Het is iets magisch. Mijn vader gaf dan wel het slechte voorbeeld, mijn moeder was er wel altijd. Zij heeft zo ongelooflijk veel gecompenseerd, zich over mijn zus en mij ontfermd als een leeuwin over haar welpen. Bij alles wat ik deed, voelde ik haar steun en vertrouwen, en op vele moeilijke momenten in mijn jeugd heb ik voor haar, en voor haar alleen doorgezet. Kijk, als allebei je ouders er niet voor je zijn, loop je enorme klappen op voor het leven en kun je ontsporen. Maar ik heb dus óók gezien hoe het wél moet. En ik ben er goed uitgekomen.”

De moeder van hoofdpersoon Metin wordt enorm tegengewerkt door haar man, maar weet zich stukje bij beetje te emanciperen.

“Haar emancipatiestrijd is een héél belangrijk thema in het boek. De moeder leeft voor haar kinderen en offert zich aanvankelijk helemaal op. Maar op een gegeven moment ziet ze dat dat niet genoeg is, dat ze ook aan zichzelf moet werken en in verzet moet komen tegen haar man die steeds verder gaat in zijn misdragingen, en haar steeds meer vernedert. Dus gaat ze de taal leren, haar eigen geld verdienen, zichzelf ontwikkelen. Ze wordt steeds sterker en strijdbaarder, en haar gevoel van eigenwaarde keert terug waardoor ze de confrontatie met haar man durft aan te gaan. Ze zegt ook letterlijk tegen hem: ik ga je overstijgen!”

Net als je eigen moeder.

“Mijn moeders eigen emancipatiestrijd staat hier symbool voor ja. Ze had geen familie of kennissen in Nederland waar ze een voorbeeld aan kon nemen. Had hier totaal geen netwerk en kende de weg niet naar de instanties. Ze stond er in deze moeilijke situatie helemaal alleen voor en dat maakt het extra knap. Ze wist zichzelf tegen alle verwachtingen in op te werken. Ik ben echt enorm trots op haar.”

Je ging als enige van je klas naar de middelbare school in een andere en betere wijk dan de Bijlmer en werd er gepest vanwege je afkomst en ‘schoonmaker’ genoemd. Dit verzweeg je voor ouders. Waarom?

“Uit pure schaamte, maar ook om ze te ontzien. Mijn moeder was al best wel zorgelijk en dan moest ze zich ook nog zorgen maken over haar zoontje op het vwo dat gepest werd en het niet dreigde te redden. Ik vond die school een strafkamp, een stampfabriek waar geen oog was voor wat het kind nodig heeft of waar zijn talenten liggen. En ik werd daar echt enorm onderschat door de leraren die dachten: dit Bijlmerkindje hoort niet op het vwo. Op mijn basisschool in de Bijlmer was ik de beste van de klas met voorlezen en het dictee, én kreeg ik complimenten voor de mooie zinnen die ik schreef, maar op de middelbare school werd ik na twee maanden op bijles Nederlands gezet met allemaal kinderen die net een paar maanden in Nederland waren. Heel erg vernederend. Ik was in één klap al mijn zelfvertrouwen kwijt. Maar ik móest het halen, ik wilde het mijn moeder niet aandoen om te falen. Dan was haar missie mislukt en dat leek me nog erger dan te blijven zitten.”

Voelt het tegenover je oud-klasgenoten als gerechtigheid dat Wees onzichtbaar zo’n succes is?

“Nee, ik denk niet: nu heb ik jullie. Ik koester geen gevoelens van wrok. Het waren kinderen van 12 of 13, ik ben nu zoveel verder als mens. Het is iets dat bij het leven hoort en van alle tijden, iedereen moet zich ergens aan ontworstelen.”

“Dat is trouwens wel het grappige van sociale media: ineens had ik weer contact met allerlei mensen uit de jaren ’80 en ’90. Veel klasgenoten hebben het boek gelezen en zijn trots. Bij sommigen proefde ik schuldgevoel. ‘Ik wist niet dat het zo erg was’, mailden ze. Iedereen heeft natuurlijk een andere beleving van die tijd. ”

Wat was je doel met het schrijven van dit boek?

“Ik wilde de echte Bijlmer laten zien van binnenuit in al zijn rauw- en hardheid. Maar ik wilde ook de warme en kleurrijke kant laten zien die er ook is, maar waar in alle negatieve verhalen over de Bijlmer weinig ruimte voor is. En net zo belangrijk: ik wilde daarnaast het onbekende verhaal van de Bijlmer vertellen: de hoopvolle start eind jaren zestig toen de Bijlmer de meest moderne wijk ter wereld was. Nergens in Nederland waren de huren zo hoog als in de Bijlmer. Er waren wachtlijsten om er te mogen wonen en het had een unieke opzet met een scheiding van wonen en werken. Dat verhaal kent bijna niemand, maar dat was óók de Bijlmer. Kortom: ik wilde het cliché over de Bijlmer tackelen door het van binnenuit te beschrijven in al zijn facetten, én door de onbekende geschiedenis te vertellen.”

“Daarnaast heb ik ook vaak gedacht: laat alle misère uit mijn jeugd dan maar een verdomd goed boek opleveren. Een boek dat trouwens niet alleen maar zwaar op de hand is, want zo kan het nu misschien overkomen, maar waarin ook veel humor en lichtheid zit. Dat vertellen mijn lezers me vaak, dat ze veel hebben gelachen, maar dat ze ook geraakt waren.”

Je droeg de Libris-prijs op aan de Bijlmer. Zelf woon je met je verloofde en zoontje in Hoofddorp. Zou je ooit nog terug willen?

“Ik zou best terug kunnen en willen, maar ik heb natuurlijk wel een partner waarmee ik rekening moet houden. Zij is opgegroeid in Amstelveen, dus de Bijlmer is voor haar wat minder vertrouwd. Maar ooit teruggaan is niet uitgesloten. Hoewel er veel is veranderd voelt het echt als mijn thuis. Mijn moeder woont er nog, en ik heb er vrienden. Ik hou van de Bijlmer en heb ook best vaak heimwee naar de flat van mijn kinderjaren die helaas is gesloopt. Wat zou ik graag nog één keer door ons oude appartement struinen en over de galerij van mijn flat wandelen. Maar het kan niet meer. Ook daarom ben ik blij dat de wijk van mijn kinderjaren voor altijd zal voortleven in mijn roman.”

OVER MURAT

Murat Isik (1977) werd geboren in Turkije en groeide op in de Amsterdamse Bijlmer. In 2012 debuteerde hij met de roman Verloren grond, waarvoor hij de Bronzen Uil Publieksprijs won. In mei 2017 zegde hij zijn baan als jurist op om fulltime schrijver te worden. Zijn tweede roman Wees onzichtbaar (€24,99, Ambo|Anthos) werd bekroond met de Libris Literatuur Prijs 2018 en de Boekhandelsprijs, en werd tot NRC Boek van het Jaar gekozen. Murat is verloofd en heeft een zoontje van acht maanden.

Beeld: Liselotte Chevalier.