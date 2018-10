Musicalklassieker CATS komt naar Nederland!

Als iemand je iets kan vertellen over de musicalklassieker CATS, is het de Britse Dane Quixall wel. Dane maakt al 8 jaar lang onderdeel uit van de succesvolle Engelse West End productie, die binnenkort slechts enkele weken in Nederland te zien is. Dane kent de show door en door dankzij zijn rol als swing* én resident director.

Kun je ons meer vertellen over jouw rol als resident director?

Dane: ‘’Tijdens de voorstelling heb ik de leiding. Ik zorg ervoor dat de show er goed uit blijft zien door altijd secuur mee te kijken en notities te maken. Resident director zijn houdt ook in dat ik de cast inspireer nieuwe dingen te proberen zodat de show nooit saai wordt voor henzelf en voor het publiek.’’

Je reist met de productie inmiddels de hele wereld over. Hoe vind je dat?

‘’Het is fantastisch om met een show waar ik zo gepassioneerd over ben de wereld rond te reizen. Soms kijken we elkaar aan (de cast) en denken: wat hebben we toch een goed leven. De show is fysiek zwaar. Als we in Nederland zijn, dansen we in één week tijd ongeveer 18 uur. Maar door onze passie voor de show, maakt het niet uit. Daarbij wordt er goed voor ons gezorgd.’’

De West End productie is volledig in het Engels, maar toch wereldwijd een succes. Hoe komt dat denk je?

‘’Wie geen Engels verstaat, kan nog steeds genieten van de muziek, het decor, de kostuums en de choreografieën. In Nederland krijgt de show ‘boventiteling’, zodat alles goed te volgen is. Ook hebben we een verrassing in petto voor het Nederlandse publiek, maar die ga ik nog niet verklappen haha.’’

*Swing = invaller voor (meestal) meerdere rollen van het ensemble.

CATS – Musical

Meer dan 10 jaar geleden was de musicalklassieker CATS voor het laatst te zien in de Nederlandse theaters. Daar brengt de Londense West End cast binnenkort verandering in. Speciaal voor de Nederlandse musicalfans reist de volledige Engelse cast af naar Amsterdam, Rotterdam, Groningen en Breda. Klik hier voor de exacte speeldata en tijden.

