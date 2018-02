Waarom iedereen bij de muts van Kate Middleton van een 'schandaal' spreekt

Het is bijzonder koud in Zweden en Noorwegen en daarom droeg hertogin Kate Middleton een warme wintermuts.

Kate is samen met haar man William op bezoek in Scandinavië.

Vos

Ze zette een warme muts op, die zwart is van kleur en een bolletje bovenop heeft zitten. Uiteraard werd er gelijk opgezocht waar de muts vandaan komt en wat blijkt? De muts lijkt gemaakt te zijn van echt vossenbont. Dat kunnen veel fans van de royals niet waarderen en de kritiek stroomt dan ook binnen. Er wordt gesproken over een heus ‘schandaal’.

Nep of echt

Kate heeft de muts in Stockholm gekocht. Er zou ook een exemplaar van nepbont zijn, maar het lijkt erop alsof Kate de muts draagt die is gemaakt van echt bont van vossen uit de Arctische gebieden. Volgens Kensington Palace gaat de commotie over niets en zou Kate wél de muts van nepbont dragen.

De muts waar de ophef over gaat:

Kate Middleton was pictured in Stockholm in what appeared to be a Harvey Nichols hat with a bobble with 100% arctic fox fur. KP now SAYS the bobble was faux fur, BUT here is the real fox fur hat side-side with Kate’s, it appears KensingtonPalace lied.🦊 https://t.co/lNxIOw3JQk pic.twitter.com/5dhpjTvK5y

— Royally_Petite (@RoyallyPetite) 30 januari 2018