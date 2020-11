Ontroerend: ballerina met alzheimer ‘danst’ als ze muziek van ‘Het zwanenmeer’ hoort

Marta González was in de jaren 60 ballerina in New York. Door de ziekte van Alzheimer waren al haar herinneringen uitgewist, totdat ze naar de muziek van Het Zwanenmeer luisterde.

Het ontroerende moment waarop de ex-ballerina naar de muziek van Tsjaikovski luistert is gefilmd. Deze video gaat momenteel viral op het internet.

Terwijl de bekende, hartverscheurende melodie van het prachtige nummer Het Zwanenmeer door haar koptelefoon speelt, is een flikkering van herkenning en verdriet op gezicht van Marta te zien. Alsof ze weer op het podium staat, beweegt de oude vrouw haar armen. Ze herinnert zich elke dansbeweging.