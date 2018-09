Déze populaire muzieksoort zorgt niet voor vuurwerk in de slaapkamer

Een muziekje kan ervoor zorgen dat het allemaal nog net wat gezelliger wordt tussen de lakens, maar uit onderzoek blijkt dat we niet alle soorten muziek kunnen waarderen in de slaapkamer.

Uit onderzoek van radiozonder 100% NL blijkt dat we heel trots zijn op de muziek van Nederlandse artiesten, maar dat we de nummers niet altijd en overal kunnen waarderen. Slechts 3% van ons zet een plaatje van een Nederlandse artiest aan tijdens de sex. “Heb je even voor mij?” is inderdaad misschien niet zo heel geschikt voor in de slaapkamer.

Schoonmaken

Wanneer we het wel leuk vinden om mee te zingen met Marco Borsato is als we onderweg zijn of als we willen ontspannen. 57% van de vrouwen geven daarnaast aan dat ze het ook fijne muziek vinden bij het schoonmaken. Borsato is volgens het onderzoek de populairste Nederlandse artiest aller tijden. Hij is ook de zanger met wie de meeste ondervraagden graag een avondje uit eten willen gaan. Mannen zouden liever een hapje eten met Ilse DeLange.

Bron: ANP. Beeld: iStock.