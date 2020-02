Mysterieuze hint van 'Wie is de mol?' zet Molloten voor een groot raadsel

De makers van Wie is de mol? deelden vrijdag een mysterieuze hint op social media. Zelfs de Molloten hebben geen idee wat het geluid betekent en speculeren erop los.

In het geheimzinnige fragment klinkt een geluid dat erg veel lijkt op het geluid dat je hoort vlak voor een omroeper op Schiphol een vertraagde vlucht aankondigt. Ook zie je honderden witte stipjes knipperen op het scherm. Het enige wat Wie is de mol? erover loslaat, in het bijschrift is: “Maandag 24 februari”.

Speculeren

Wat zou het kunnen betekenen? De afleveringen van het 20e seizoen van Wie is de mol? worden niet op maandag, maar op zaterdag uitgezonden. Wat zou er maandag dan gebeuren? En wat heeft Schiphol hiermee te maken? De Molloten staan voor een groot raadsel en speculeren erop los.

Carnaval

De Molloten komen met verschillende theorieën. Heeft het geluid iets met Schiphol te maken? Of is het toch het geluid dat je bij de omroepen op treinstations hoort? Wordt er op Schiphol of een station in Nederland maandag een boodschap verkondigt? Zit de mol in een trein? Of landt de mol maandag op Schiphol? Of zou het iets met carnaval te maken hebben en moeten we in Brabant en Limburg op mensen in een mollenoutfit gaan letten?

Serieus

In de aflevering van komende zaterdag gaat elke kandidaat in ieder geval een duel aan met de mol. Bovendien wordt het volgens presentator Rik van de Westelaken een aflevering waarbij hij heel serieus moet kijken. Misschien wordt er tijdens deze aflevering meer duidelijk over de hint op maandag 24 februari. We zijn benieuwd!

Dit bericht bekijken op Instagram Why so serious? Dat zie je zaterdag #widm Een bericht gedeeld door Rik van de Westelaken (@rik_van_de_westelaken) op 21 Feb 2020 om 12:32 (PST)

Bron: Wie is de mol? Beeld: Avrotros