Na 6 jaar zijn Froukje de Both en dj Niek van der Bruggen uit elkaar

De relatie tussen Froukje de Both (46) en Niek van der Bruggen (35) is na zes jaar over. Dat laat het management van de presentatrice weten. “Ze gaan als vrienden uit elkaar.”

De geruchten gingen al langer de ronde, maar vandaag laat het management van Froukje officieel weten dat zij en Radio Veronica-dj Niek van der Bruggen niet langer een setje zijn.

Break

In juni 2012 sloeg de vonk tussen Froukje en Niek over toen ze samen bij Radio 538 een radioprogramma presenteerden. De presentatrice verliet zelfs haar verloofde Jeroen te Rehorst voor haar nieuwe vlam. Maar de relatie tussen Froukje en Niek ging niet alleen over rozen. Vorig jaar oktober werd al duidelijk dat ze even een korte break van een paar maanden hadden ingelast. Ze beseften dat hun levens te ver uit elkaar kwamen te liggen.

Samen verder

Toch hadden ze hun relatie wel weer een boost gegeven en gingen ze alsnog samen verder. “Ik kwam tot de conclusie dat ik gruwelijk veel van haar houd en haar niet kwijt wil. We doen het rustig aan, maar het gaat de goede kant op”, zei hij vorig jaar. Maar helaas raakte het stel elkaar toch uit het oog en hebben ze er nu echt een punt achter gezet.

Bron: RTL Boulevard & AD. Beeld: ANP