Na slecht nieuws ook goed nieuws voor Luizenmoeder-fans

Hoewel de kans groot is dat de Luizenmoeder er na dit seizoen mee stopt, lijkt er toch ook nog een lichtpuntje te zijn: acteur Diederik Ebbinge werkt namelijk samen met Luizenmoeder-collega’s Ilse Warringa en Henry van Loon aan een nieuwe satirische show.

Dat vertelt de acteur in een interview met Volkskrant Magazine.

‘Persiflage op geouwehoer’

Hoe het programma gaat heten is nog niet helemaal duidelijk, wel dat het in het najaar op televisie komt. “In elk geval wordt het een soort persiflage op al het oeverloze geouwehoer in talkshows, en al die mensen met een mening”, aldus Diederik. “Iedereen heeft tegenwoordig overal verstand van; of het nou over Syrië gaat of over Jan Smit.”

Einde Luizenmoeder?

De acteur maakte in hetzelfde interview bekend dat hij stopt met De Luizenmoeder. Diederik speelde afgelopen seizoenen de directeur van de veelbesproken school, Anton. Daarnaast schreef hij ook samen met Ilse Warringa, die juf Ank speelt, het script. Het is nog onduidelijk of alleen Diederik stopt, of het complete programma van de buis verdwijnt.

