Naam ‘Archie’ steeds populairder in Amerika door komst Harry en Meghan

De komst van Harry en Meghan in Amerika heeft voor nogal wat opschudding gezorgd. Maar het meest opvallende is dat de naam Archie steeds populairder wordt.

Deze naam stond in 2019 nog op plek 988, dit jaar steeg de naam ruim 300 plekken – naar de 672e plaats.

Advertentie

Babynaam Archie

Of het echt alleen door de komst van Harry en Meghan komt, is natuurlijk lastig te zeggen. Maar de geboorte van Archie Harrison Mountbatten-Windsor zal hier vast wel íets aan hebben bijgedragen. In Engeland is de naam nog veel populairder: in 2019 was het zelfs de derde meest populaire naam voor een jongen bij moeders onder de 25 jaar.

Meghan

Opvallend is ook dat de naam Meghan de afgelopen jaren steeds populairder werd. In het jaar 2017 stond deze naam op plek nummer 1404. Nadat ze in 2018 met Harry trouwde, steeg de naam naam nummer 701. Of de naam Harry hierdoor ook gestegen is? Dat is nou net niet het geval. Deze naam zakte zelfs op de ranglijst.

Foto’s: dit is het nieuwe (gigantische) huis van Harry, Meghan en Archie:

Hoera, Libelle is genomineerd voor website van het jaar 2020. Help jij ons naar de overwinning? Stemmen kan hier.

Bron: The Huffington Post. Beeld: Brunopress