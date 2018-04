Nu dan écht: dit is de naam van de Britse royal baby

Yes, het is nu dan eindelijk écht bekendgemaakt. Zo heet de nieuwe baby van William en Kate. En wát een leuke naam hebben ze gekozen:

The Duke and Duchess of Cambridge are delighted to announce that they have named their son Louis Arthur Charles.

The baby will be known as His Royal Highness Prince Louis of Cambridge. pic.twitter.com/4DUwsLv5JQ

— Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 27 april 2018