Dít is de nieuwe favoriete naam voor het derde kindje van William en Kate

Binnen een paar maanden zal het derde kindje van prins William en Kate geboren worden. Een jongen of een meisje? Dat heeft het stel niet bekend gemaakt, maar in Engeland lijken ze de naam al bijna zeker te weten.

In Engeland houden ze wel van een gokje, dus al snel na de bekendmaking van de zwangerschap werd het eerste geld op de naam van het kindje ingezet. De favorieten liepen de afgelopen maanden nogal uiteen, maar nu is er een nieuwe favoriet: Mary.

Geslacht

Op de tweede plaats staan Alice en vervolgens 2 jongensnamen: Arthur en Henry. Alice was eerder de nummer 1, maar inmiddels lijken mensen van gedachten veranderd te zijn. Uit deze gegevens kunnen we ook opmaken dat veel mensen denken dat het een meisje wordt, maar ook dat zullen we nog even af moeten wachten tot april.

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Countryliving.co.uk. Beeld: Getty.