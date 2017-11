Dít is de echte naam van Patty Brard

Patty Brard is een geliefde presentatrice die jarenlang vrijwel dagelijks te zien was op televisie.

Maar eigenlijk heet onze Patty helemaal geen Patty. En dat is iets wat maar weinig mensen van haar weten.

Wel wat anders

Het is puur haar artiestennaam. Ze heet eigenlijk, voluit, Petula Louise. Best wel wat anders dus, dan Patty. Patty (of moeten we nu Petula zeggen?) is een dochter van een Indisch-Nederlands echtpaar. Ze is vernoemd naar de Engelse zangeres Petula Clark – omdat haar ouders vroeger alleen een plaat van haar in de kast hadden liggen. Ze waren duidelijk groot fan van de artiest. En het is een familienaam: ook haar beide oma’s heten zo.

Toen Patty 11 jaar oud was, verhuisde ze met haar ouders naar Nederland. In 1977 brak ze door met de meidengroep Luv. Brard is in haar leven 4 keer getrouwd geweest. Momenteel woont ze op Ibiza met haar man Antoine de Vijver, die architect is. Ze heeft al jaren geen contact meer met haar dochter Priscilla.

