Déze naam wordt het vaakst genoemd als vervanger van Eva Jinek

Op 4 juni begint Eva Jinek weer met haar dagelijkse talkshow op NPO 1. De zwangere presentatrice zal nog tot augustus doorwerken en dan met verlof gaan. En volgens de berichten staat haar vervangster al klaar.

Op vrijdag 3 augustus is Eva voor het laatst te zien met haar programma ‘Jinek’. Jeroen Pauw keert dan in september vroegtijdig terug op televisie, maar voor de maand augustus moet een vervanger worden gezocht. En de kans is groot dat dat iemand uit het KRO-NCRV team is.

Nadia Moussaid

Er worden dan ook al enkele namen genoemd van vervangers van Jinek. Zo zouden Sacha de Boer, Ghislaine Plag genoemd worden, maar lijkt vooral presentatrice Nadia Moussaid kans te maken op de plek. Moussaid presenteerde al eerder een talkshow voor de NTR en is nu werkzaam als een van de vaste presentatoren van het KRO-NCRV programma Brandpunt+. De KRO-NCRV heeft nog niet officieel bevestigd wie de vervanger van Eva Jinek wordt.

Bron: Mediacourant.nl. Beeld: ANP.