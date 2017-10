Je grootste nachtmerrie: vliegtuig zakt plotseling 7 kilometer naar beneden

Passagiers van een AirAsia-vlucht van het Australische Perth naar Bali hadden een ontzettend enge reis.

Vlak na het opstijgen zakte het toestel, dat op 10 kilometer hoogte vloog, zeker 7 kilometer naar beneden. Binnen een paar minuten vloog het vliegtuig nog maar op 3 kilometer hoogte.

Vaarwel

De druk verdween uit de cabine en alle 145 passagiers moesten een zuurstofmasker opzetten. Ook werd hen gezegd dat ze voorover gebogen moesten gaan zitten. Iedereen dacht dat hun laatste uur geslagen had. Passagiers begonnen in paniek contact te zoeken met hun familieleden. Ze zeiden via de telefoon al vaarwel tegen elkaar. “De paniek werd nog versterkt door het gedrag van het schreeuwende en huilende personeel”, zo laat een inzittende weten.

Veilig aan de grond

Toch wisten de piloten controle te krijgen over het toestel. Het keerde terug naar Perth en kon daar een succesvolle noodlanding maken. Niemand raakte gewond – maar de schrik zat er uiteraard goed in. De vliegtuigmaatschappij heeft zich verontschuldigd bij de passagiers en stelt een onderzoek in: de oorzaak van de ‘hevige turbulentie’ is nog niet bekend.

AirAsia flight plunges 20,000 feet as ‘passengers say goodbye to each other’. https://t.co/fKDOzNNPjw pic.twitter.com/HqyRjiWFlV — LADbible (@ladbible) 16 oktober 2017

Bron: SMH. Beeld: YouTube