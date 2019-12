Huishoudster Nadège deelt liefdevol bericht over familie Meiland

De familie Meiland heeft genoten van een welverdiende vakantie op het Spaanse eiland Tenerife. Huishoudster Nadège mocht ook mee.

En daar is ze de familie heel dankbaar voor.

Nooit op vakantie

Op Facebook deelt Nadège tientallen foto’s en berichtjes over de vakantie. Eerder vertelde ze in Chateau Meiland dat ze nog nooit op vakantie is geweest, dus je kunt je wel voorstellen dat Nadège ontzettend van de reis heeft genoten. Speciaal voor deze vakantie hebben Martien en Erica voor haar een paspoort geregeld.

Eeuwig dankbaar

Nadège heeft de vakantie van haar leven gehad. Ze is de familie Meiland dan ook voor eeuwig dankbaar en deelt daarom een liefdevol en emotioneel bericht op social media. “Familie Meiland, er is geen woord sterk genoeg om jullie te bedanken. Ik hou heel veel van jullie! Liefs, Nadège”, schrijft ze bij een kiekje van de Meilandjes op het strand.

Bron: Shownieuws. Beeld: Annoeska Philips | Talpa Pers