Het gaat niet goed met Nadège na Meiland-ruzie: “Ik krijg nu antidepressiva”

De relatie tussen de familie Meiland en hun voormalige huishoudster Nadège verkeert momenteel in zwaar weer. Nadège werd ontslagen en dat zit haar hoog. De huishoudster zoekt keer op keer de Nederlandse media op om haar ongenoegen te uiten.

Dit keer laat ze aan Privé weten dat ze zo geschrokken is van het voorval dat haar huisarts haar antidepressiva voorschreef.

Ontslag

In een interview vertelt ze dat ze niet begrijpt waarom Martien boos op haar is: “Het gaat niet goed met me. Ik snap niet waarom ze dit zo hebben gedaan.” Deze onduidelijkheid zou alles te maken hebben met de taalbarrière: “Martien spreekt slecht Frans, dus toen ik het hem vroeg kwam er geen duidelijk antwoord. De dag dat ik het hoorde, kwam ik gewoon om kwart voor 8 in de ochtend op het kasteel aan. Normaal gesproken dronken we dan eerst een kopje koffie, maar nu deden ze heel raar”, vertelt Nadège over haar ontslag.