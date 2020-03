Nadège van 'Chateau Meiland' heeft het zwaar in thuisisolatie

Nadège van Chateau Meiland heeft een moeilijke tijd. Wegens de coronacrisis kan Nadège niet op het chateau werken en zit ze in thuisisolatie. Dat valt de huishoudster zwaar.

Martien Meiland vertelt aan Shownieuws dat Nadège hem verdrietig heeft opgebeld. Ze mist de Meilandjes enorm en komt niet veel buiten.

Opgesloten

“Nadège belde 2 dagen geleden en vertelde dat zij natuurlijk ook opgesloten zit in haar appartementje. Ze gaat alleen maar met haar hondje 5 meter naar buiten om een plasje te doen”, aldus Martien. “Ze mist ons wel. En wij haar ook. Maar ze kan verder toch niks doen, want we hebben geen gasten”, vertelt hij.