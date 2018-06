Waarom het ook nadelen heeft dat er een koninklijk nestje puppy's is geboren

Wat een leuk geboortenieuws kwam er uit onverwachte en koninklijke hoek. Er is een nestje labradorpuppy’s geboren in Villa Eikenhorst en dat zorgt voor veel rumoer.

Want nu zijn de hondjes populairder dan ooit. Daar is de Nederlandse Labrador Vereniging een beetje bang voor.

Zij hopen niet dat mensen nu zomaar labradors gaan nemen omdat het ze leuk lijkt om ‘ook een koninklijk hondje’ te hebben. Want een hond is veel verantwoordelijkheid en over het in huis nemen van een viervoeter moet dan ook goed nagedacht worden.

Ger van der Teems van de Nederlandse Labrador Vereniging vertelt aan het AD: “Toen de film 101 dalmatiërs uitkwam, wilde iedereen opeens een dalmatiër. Nu kunnen mensen denken ‘oh, de Oranjes hebben een heel nestje labradors, dan nemen wij ook een labrador’. Mensen zijn er gek genoeg voor. Maar ik hoop het niet, want voor zo’n hond moet je zorgen. Dan moet je bewuste keuzes maken.”

En wat er met de hondjes van de koning en koningin gaat gebeuren? “Ik denk dat de honden naar zakelijke relaties of kennissen gaan en niet zomaar naar iedereen. Ik denk ook niet dat iedereen even Villa Eikenhorst binnen mag om bij hun toekomstige pup te komen kijken, wat bij veel fokkers wel mag.”

Bron: AD. Beeld: Instagram