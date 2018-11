Barry Atsma, Najib Amhali, Ron Boszhard: WIDM-fans komen met wildste theorieën

Wie is de Mol?-fans zijn in rep en roer, want de makers delen sinds deze week cryptische hints. Daaruit zou al een boel te herleiden zijn.

‘Bijna’, ‘Oefening baart kunst’ en ‘Met de rug tegen de muur’. Op die hints laten molloten hun wildste theorieën los…

Oefening baart kunst

Hersenen: pic.twitter.com/Zs48chkcK9 — Elmira 🎄🎅🏻 (@Simployed) 6 november 2018

… even samengevat:

1. Najib Amhali

Als je ‘bijna’ achterstevoren spelt, is dat, eh, bíjna ‘Najib’. Je kunt met de letters in ieder geval zijn naam spellen.

2. Barry Atsma

Deze uitleg zegt genoeg…

Met de rug tegen de muur, dan zit je KLEM. Barry Atsma of Jacob Derwig? Even googlen en dan vind je dit: https://t.co/MClAhIWFHb — Tiemen Slingerland (@tslinger) 7 november 2018

3. Ron Boszhard

Ach, die arme Ron die er afgelopen seizoen meteen al uitlag. Krijgen hij en alle andere Wie is de Mol?-deelnemers die er als eerste uit lagen een revanche?

Iedereen die er in de eerste aflevering uit lag? #bringbackron — DANNYonPC (@DANNYonPC) 6 november 2018

ron nog een keer? — Danielle de weerd (@Daantjuh_29) 6 november 2018

Betekent dit dat Ron Boszhard nog een kans krijgt? 😀👌🏻🎉 — Mir (@Tulpenbol25) 6 november 2018

4. Alle WIDM-winnaars

Van Hadewych Minis tot Art Rooijakkers en van Paulien Cornelisse tot Marc-Marie Huijbregts.

Heb ik niet een keer ergens voorbij zien komen dat er een aflevering gemaakt wordt met alle winnaars van de afgelopen seizoenen #ikkannietwachten #schietop #widm19 — a.k.a._Bram (@Gunnar82) 6 november 2018

4. Bartho Braat

Het woord ‘baart’ zou volgens deze fan iets meer oplichten dan de andere twee.

Volgens mij nog nergens gezien: woord baart ligt meer op dan andere 2. Hussel dit en je krijgt Braat. Dat zou kunnen duiden op Bartho Braat!? — Petra Steenbergen (@SteenbergenP) 7 november 2018

5. Joost Niemöller

Joost Niemöller? Schrijver van een boek met deze titel. Er zijn er meer maar of al overleden, of buitenlands. — San (@Cat5us) 7 november 2018

6. Harrie Jekkers

Harrie Jekkers kandidaat of ze starten in Berlijn 🤔 — BalloonHeaven (@BalloonHeaven) 7 november 2018

Op 13 november wordt het nieuwe mollenboekje met alle namen onthult. En in januari is het nieuwe seizoen van Wie is de Mol? op tv. Tot die tijd…

