Déze namen worden nu al het meest genoemd voor de baby van Harry en Meghan

Vandaag maakte Kensington Palace bekend dat prins Harry en Meghan Markle hun eerste kindje verwachten. De bookmakers in Engeland kwamen natuurlijk meteen in actie. Slechts een paar uur later kan er al gegokt worden op de potentiële namen voor de baby.

Op social media werd meteen al gesproken over Diana als naam voor het kindje van Meghan en Harry, maar daar denken de bookmakers anders over. Victoria is op dit moment favoriet bij de wedkantoren.

Favorieten

Victoria wordt gevolgd door Albert, Arthur en Diana. Ook Philip en Elizabeth worden genoemd, nog voor Charles. Onze favoriet: James. Met de achtste plek in het rijtje geen grote favoriet, maar je weet het natuurlijk nooit. Harry, Meghan en James: perfect, toch?

Jongetje of meisje?

De meeste gokkers denken dat de twee een jongetje krijgen. Ook over de geboortedag van het kindje wordt al volop gesproken. Zo denken sommige mensen dat de kleine weleens op 23 april, dezelfde dag al prins Louis, geboren kan worden.

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Birminghammail.co.uk. Beeld: Getty.