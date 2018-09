De hit I’m a slave to the music uit de jaren ’90 komt je vast bekend voor. En zangeres Nance Coolen is ongetwijfeld ook geen onbekende.

Op haar verjaardag blikken we even terug op de nineties.

Duo

Nance (die eigenlijk Nancy heet) werd op vijftienjarige leeftijd ontdekt door een dj in de lokale discotheek waar ze als meisje veel kwam. Ze zong een stukje voor hem in en al snel ontstond Twenty 4 Seven met Nance én rapper Captain Hollywood.

Madonna

Nance dróómde ervan om de nieuwe Madonna te worden. I can’t stand it was haar eerste echte hit, maar later volgden nog vele nummers als Slave To The Music, Are you dreaming en Is It Love?

Solo

Na zeven jaar kwam er een eind aan het succes van Twenty 4 Seven doordat het botste tussen de twee. Nance ging solo verder en produceerde nummers als Love Is met haar toenmalige man William Rutten.

Tegenwoordig is de blondine voornamelijk als presentatrice te zien, maar hoe zag ze er ook alweer uit in de tijd van Tweny 4 Seven?

Dit bericht bekijken op Instagram #Twenty4Seven #NancyCoolen #StayC #RuudVanRijen Een bericht gedeeld door Maxim Zemlyansky (@drmaxistein) op 17 Nov 2016 om 3:29 (PST)

