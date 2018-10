Naomi van As en Sven Kramer delen eerste foto's van dochter Kae

Een ‘happy family’, noemen oud-hockeyster Naomi van As en schaatser Sven Kramer het. Ze plaatst een eerste foto van haar dochtertje Kae.

Het meisje heet voluit Kae Robin Kramer. ‘Een week oud’, schrijft de trotse moeder op social media. En ook: ‘Verliefd’. In mei 2017 vertelde Naomi van As al dat het stoppen met hockeyen een reden had. De twee hadden al lange tijd een grote kinderwens. “Professioneel hockeyen én een kind krijgen, dat gaat gewoon niet samen”, aldus de tweevoudig olympisch kampioen. Sinds 2007 zijn Naomi en Sven een stel.

Vader Sven Kramer deelt dezelfde foto en laat op Instagram ook nog een plaatje van alleen zijn meisje zien. Kleine Kae:

Bron & Beeld: Instagram