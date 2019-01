Smelt: Naomi van As deelt foto van baby Kae's eerste keer in de sneeuw

Naomi van As en haar pasgeboren dochtertje Kae waren afgelopen weekend in Italië toen Sven Kramer voor de tiende keer Europees kampioen allround werd.

Na zijn winst, bleef het kersverse gezin in Italië om de omgeving van Collalbo en Lodger te verkennen. En toen heeft baby Kae voor het eerst sneeuw meegemaakt!

Van sneeuw naar regen

“Dag sneeuw, hoi regen!”, schrijft Naomi bij een kiekje waarop ze Kae, lekker warm ingepakt in mama’s armen, aan de wereld toont. Ja, onder meer in Italië ligt er al wél een wit deken. Aangezien Naomi het nu over regen heeft, lijkt het erop dat het gezin weer terug in Nederland is. Maar wie weet gaan ze hier de komende week ook nog sneeuw meemaken…

Bron: Instagram. Beeld: ANP