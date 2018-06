Naomi van As weet babybuik op vakkundige manier nog even te verbergen

Eind april maakte Naomi van As en Sven Kraam groot nieuws bekend: ze verwachten hun eerste kindje. Sindsdien hebben we nog geen buikje bij Naomi kunnen spotten, maar ze weet deze dan ook heel slim te verbergen.

Vandaag deelt de zwangere Naomi een vakantiefoto op Instagram. De vriendin van Sven Kramer is op vakantie in Italië en serveerde vandaag in bikini de lunch. Je zou denken dat in bikini al wel een klein buikje te zien moet zijn, maar dat buikje weet ze nog héél slim te verstoppen achter de schaal met eten. We moeten dus nog even geduld hebben…

Beeld: ANP.