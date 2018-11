Naomi van As geniet met volle teugen van haar dochtertje

Hoewel Naomi pas twee weken geleden beviel van haar dochtertje Kae, is ze alweer druk op de been. Op Instagram is te zien hoe de voormalig hockeyster samen met haar ‘kleine knoedel’ een boswandeling maakt.

Afgelopen week maakte Naomi al haar eerste tochtje in de buitenlucht en het wandelrondje wordt steeds langer, aldus Naomi.

Eerste kindje

Naomi is al sinds 2007 een setje met schaatser Sven Kramer. Hun pasgeboren dochtertje is het eerste kindje voor het verliefde koppel.

