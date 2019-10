Naomi van As laat weten hoe het met Sven en z'n vader gaat na ongeluk

Zowel Sven Kramer als zijn vader Yep raakten vorige week zwaargewond na een fietsongeluk. Naomi van As geeft een update over haar vriend en schoonvader.

Yep, de vader van Sven, werd afgelopen woensdag met spoed naar het ziekenhuis gebracht nadat hij met z’n racefiets op een bus knalde. De 61-jarige man raakte zwaargewond.

Knie

En of dat nog niet genoeg was, werd Sven zaterdagochtend in het Duitse Inzell aangereden door een auto, die uit een uitrit kwam en hem geen voorrang gaf. Op Instagram gaf de schaatser aan vooral last te hebben van z’n knie. “Het is afwachten wat de gevolgen zijn voor de start van het nieuwe seizoen…”, schreef hij.

Lappenmand

Zijn vriendin Naomi laat aan Shownieuws weten dat het steeds beter gaat met beide mannen. Ze vindt het wel absurd dat zowel vader als zoon na elkaar betrokken zijn geraakt bij een verkeersongeluk. “Dat verzin je niet. Dat ze, met 2 dagen ertussen, allebei in de lappenmand zitten. Nee, dat is bizar.” Ze kon het dan ook maar amper geloven toen Sven haar vlak na het ongeluk belde. “Ik dacht eerst: het is een grap, het is niet waar. Maat het was wel waar.”

Revalidatie

Het ongeluk van Sven viel gelukkig uiteindelijk redelijk mee. Hij maakt het goed en mag volgens Naomi weer rustig gaan trainen. Sven heeft er een zogeheten impressiebreuk aan de binnenkant van zijn knie aan overgehouden. Haar schoonvader is wel zwaargewond geraakt door het ongeluk. Hij is gelukkig wel thuis, maar zijn revalidatie zal lang gaan duren, zegt ze.

Dit bericht bekijken op Instagram #️⃣2️⃣: De uitslag van de MRI-scan Een bericht gedeeld door Sven Kramer (@svenkramer) op 14 Okt 2019 om 9:36 (PDT)

Bron: Shownieuws. Beeld: ANP