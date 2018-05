Zo gaat het nu met het 'napalmmeisje'

Kim Phuc Phan Thi heet ze, het meisje van negen jaar oud dat in doodsangst wegrende voor de vlammen van de napalmbommen tijdens de oorlog in Vietnam. Dat beeld ging de hele wereld over. Inmiddels is ze 55 en wél blij met de foto, al heeft dat lang geduurd.

Het plaatje zorgt er nu namelijk voor dat Kim als ‘napalmmeisje’ met Unesco de hele wereld over mag reizen als ambassadrice.

Schaamte

De afgelopen dagen was ze in Nederland voor de presentatie van haar boek. Op het omslag staat het afschuwelijke beeld van haar, als ze naakt en gillend van de pijn over een weg rent. De foto werd in ’72 genomen in Trang Bang, terwijl haar dorp met napalmbommen onder vuur werd genomen.

Kim schaamde zich diep toen ze de foto onder ogen kreeg, vertelt ze in Trouw: “Ik verafschuwde die foto. Ik zie mijzelf, mijn broers en mijn neef en nicht. Ik zag de pijn in mijn gezicht, en de pijn op de gezichten van de anderen. Maar ook, dat zij allemaal kleren aan hebben. Die van mij waren verbrand door het vuur. Ik was naakt, als enige. En ik was ook nog eens een meisje.”

Kranten

Juist dat indringende beeld haalde de voorpagina’s van tal van kranten en droeg bij aan het groeiende verzet tegen de oorlog. Fotograaf Nick Ut won er de World Press Photo 1973 mee. Het is een van de meest bekende foto’s van de oorlog in Vietnam. Wereldberoemd. Minder bekend was tot nu toe hoe het verder ging met de Vietnamese Kim Phuc Phan Thi.

In haar aangrijpende boek Het Napalmmeisje vertelt Kim volgens de achterflap “over haar jeugd, het heftige moment van de foto en haar lange weg naar genezing en vrede.” Kim heeft verschillende prijzen gewonnen voor haar werk met jonge oorlogsslachtoffers en woont nu in Canada samen met haar man. Ze heeft twee volwassen zoons en kleinkinderen.

En zó ziet dat meisje van toen er nu uit…

Meer weten van Kims indrukwekkende verhaal? Het openhartige interview in Trouw is een aanrader.

Meld je aan voor de gezelligste nieuwsbrief van Nederland, en krijg het beste van Libelle in je inbox.

Bron: Trouw. Beeld: ANP, Getty