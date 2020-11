Manon liet zich helemaal inpakken door de knappe Wilko, maar zag daardoor te laat wie hij eigenlijk was.

“Mijn relatie met Wilko leek op een sprookje. Hij droeg me op handen, kocht jurken voor me, trakteerde me op romantische etentjes, wond mijn vrienden en familie om zijn vinger. En ik was er trots op dat die populaire, knappe man bij mij wilde zijn. Hij palmde me helemaal in. Totdat ik smoorverliefd was en hem niet meer kwijt wilde. Toen viel zijn masker af. Hij begon commentaar te geven op alles wat ik deed. Als ik in de supermarkt de verkeerde producten kocht, werd hij kwaad. Hij heeft een keer 4 dagen ruzie met me gemaakt omdat ik een vriend gelukkig nieuwjaar had gekust. En als ik schoenen droeg die hem niet aan stonden, weigerde hij met mij de deur uit te gaan.”

Een onzeker vogeltje

“Ergens had ik wel door dat zijn gedrag niet klopte, maar ik praatte recht wat krom was. Ik wilde onze liefde beschermen en paste me aan hem aan. Hij ging graag de kroeg in en ondanks dat ik daarin soms eigenlijk geen zin had, ging ik steeds mee. En omdat hij er altijd perfect uitzag in zijn pak, ging ik me ook optutten. Maar hij bleef me iedere dag vertellen dat ik niks goed deed. Ik veranderde van een positieve, levenslustige vrouw in een achterdochtig, onzeker vogeltje. Ik voelde me uitgeput.”