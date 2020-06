Natacha Harlequin krijgt veel lof voor optreden in speciale uitzending 'Veronica Inside'

Ruim 1,7 miljoen mensen zagen maandagavond op televisie hoe de mannen van Veronica Inside in gesprek gingen over racisme. Een van de gasten aan tafel was advocaat Natacha Harlequin. Zij kreeg veel lof voor haar optreden in het programma.

Vorige week zorgden uitspraken van Johan Derksen over rapper Akwasi in Veronica Inside voor veel ophef. Een aantal adverteerders gaf aan hun reclames niet langer rond het programma in te willen zetten en de spelers van het Nederlands elftal besloten om geen interviews meer te geven aan het programma.

Advertentie

Speciale uitzending

Wilfred Genee, Johan Derksen en René van der Gijp gingen maandagavond in een speciale uitzending in gesprek met oud-voetballer Wim Kieft, advocaat Natacha Harlequin en oud-voetballer Dries Boussatta over deze ophef en racisme in het programma en de voetbalwereld.