Natascha ontdekte via een anoniem sms’je dat haar man vreemdging

Natascha (46) was nog maar een half jaar getrouwd, toen ze op een middag van een onbekend nummer een schokkend bericht kreeg over haar kersverse echtgenoot. “Ik weet nog steeds niet wie mij dat sms’je heeft gestuurd.”

“Op een middag kreeg ik op mijn werk een mysterieus berichtje op mijn telefoon. ‘Ik kan het niet langer aanzien. Je moet het weten: je man heeft een affaire met Saskia,’ verscheen er op mijn beeldscherm. Ik kende het nummer niet en er stond geen afzender bij. Han en ik waren net een halfjaar getrouwd en Saskia was een gezamenlijke vriendin van ons. Na onze bruiloft, waar we samen met haar hebben gefeest, ging Saskia’s relatie kapot. Ze was diep ongelukkig en had een luisterend oor nodig. Han ging daarom geregeld naar haar toe, om te praten. Al een paar weken na onze bruiloft kreeg ik steeds sterker het vermoeden dat er iets tussen Han en Saskia speelde. Als ik mijn man er naar vroeg verzekerde hij dat er niets meer was dan een vriendschap. Mij bedriegen met onze goede vriendin, dat zou hij toch nooit doen?”

Buikpijn

“Nadat ik op mijn werk het anonieme sms’je had ontvangen, liep ik dagen rond met buikpijn. Ik moést Han ermee confronteren. Op een ochtend bij het ontbijt besloot ik het gesprek aan te gaan en liet ik hem het bericht lezen. Ik zag dat hij hevig schrok. Met klem vroeg ik hem dit keer eerlijk tegen me te zijn. Wat was er tussen hem en Saskia gebeurd? Na lang doorvragen ontkende hij niet meer. Het berichtje klopte: Han en Saskia waren vlak na ons huwelijk iets met elkaar begonnen. Zij was eenzaam en hij troostte haar, van het een kwam het ander. In alle staten reed ik naar Saskia’s huis om haar kant van het verhaal te horen. In tranen heeft ze me toen alles verteld. Zij en Han waren verliefd geworden en hadden zelfs plannen gemaakt om er samen van door te gaan. Al die tijd had ik niets in de gaten. Hoe hebben ze dit zo goed verborgen kunnen houden?”

Als stel op de bank

“Een paar dagen later heb ik de moed bij elkaar geraapt om met z’n drieën te praten, bij ons thuis. Het was surrealistisch, plotseling zaten Han en Saskia als een stel tegenover mij op de bank. Ik kon het niet langer aanzien en vroeg hen te gaan. Han pakte een weekendtas in en vertrok. Hij is een tijdje samen geweest met Saskia, maar hun relatie heeft geen stand gehouden. Ik heb met allebei geen contact meer, dat kon ik niet opbrengen. Ik ben door de twee mensen die ik het meest vertrouwde bedrogen en dat kan ik ze niet vergeven. Tot de dag van vandaag weet ik niet wie mij het sms’je heeft gestuurd. Maar ondanks de pijn die het veroorzaakte ben ik hem of haar er dankbaar voor. Als ik deze affaire niet had ontdekt, had ik nog steeds in een leugen geleefd.”

Tekst: Cathelijne Beijn. Beeld: Getty Images.