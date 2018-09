Natasha (15) sterft door allergische reactie in vliegtuig: "Papa, help, ik kan niet ademen"

De Britse Natasha Ednan-Laperouse overleed tijdens een vlucht van Londen naar Nice. Ze kampte met een heftige allergie voor sesamzaad en had niet door dat dit in het broodje zat dat ze op de luchthaven Heathrow kocht.

Uiteraard onderzocht ze de verpakking van het broodje met artisjokken, olijven en tapenade grondig maar kon ze geen sesamzaad vinden. Achteraf blijkt de sesamzaad ín het broodje te zijn gebakken.

Hyperventileren

Toen het meisje rode bulten op haar huid kreeg, sloeg ze alarm. Haar vader diende een dosis EpiPen toe (een injectie in de spier voor noodsituaties), maar ze begon te hyperventileren. Ook een tweede dosis had geen effect.

Adrenaline

Het meisje werd in het vliegtuig op de grond gelegd en kreeg van een beginnend arts een adrenaline-injectie toegediend. Helaas volgde een hartstilstand en werd ze na de landing diezelfde dag in het ziekenhuis nog doodverklaard.

Verklaring

De tragedie vond twee jaar geleden plaats, maar deze week staat een hoorzitting op het programma. Maandag las de advocaat van het gezin, Jeremy Hyam, emotioneel de verklaring voor: “We wachtten eerst een paar minuten om te zien hoe ze reageerde op de EpiPen. Ze zei dat ze niet goed kon ademen en het steeds erger werd en wilde meteen een tweede epipen. Na de toediening keek ze wanhopig en zei: “Papa, help me, ik kan niet ademen.”

Tekst gaat verder onder de foto.

Antwoorden

Voor nu wil haar vader vooral antwoorden. Het klopt dat sesamzaad één van de veertien allergenen is dat volgens de Europese wet altijd vermeld moet worden op het etiket. Toch blijkt het dat dat niet hoeft als het voedsel ter plekke bereid wordt en op diezelfde dag ook verkocht wordt. Dan is een waarschuwing op de rekken zelf genoeg. En die had Natasha niet gezien.

Regels

Tijdens de hoorzitting deze week worden de regels rond affichering onder de loep genomen en bekeken of het nog strenger moet worden. Daarnaast zal ook worden nagegaan of luchtvaartmaatschappij British Airways meer had kunnen doen om haar dood te voorkomen.

Veel pijn

“We blijven nu nog met drie over”, aldus vader Nadim. “Mijn vrouw, ik en onze zoon. Natasha moeten missen blijft een dagelijkse strijd, de pijn is onbeschrijflijk. Alles doet ons eraan herinneren dat ze er niet meer is: haar lege slaapkamer, haar schooluniform dat in de kleerkast blijft hangen, haar reistas voor Nice die we nooit uitgepakt hebben… Dat is gewoon te lastig.”

Bron: HLN.be. Beeld: iStock