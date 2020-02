Natasja Froger is naast vrouw van Rene Froger en moeder van 2 zoons, ook al oma van meerdere kleinkinderen. Het is een rol die haar past als gegoten en waar ze ontzettend veel geluk uit haalt. Op Instagram laat ze dan ook weten dolgelukkig te zijn.

(Klein)kinderen

Renee heeft uit een eerder huwelijk een dochter en een zoon: Natascha en Danny. Zijn dochter Natascha kreeg samen met haar man Matthijs 2 dochters. Natasja Froger kreeg later met Rene later nog eens 2 zoons: Maxim en Didier. Met de geboorte van kleindochtertje Fallon in 2019 heeft het bekende stel nu al 3 kleinkinderen.

Kiekje

Zondag deelt Natasja een foto waarop ze haar 3 kleinkinderen vol trots aan haar volgers op Instagram laat zien. Het is een gezellig kiekje, en de liefde spat er vanaf. Bij de foto schrijft de trotse oma: “Gezellige boel dit weekend. Alle kleinkinderen te logeren”, gevolgd door een hele lading rode hartjes.

Reacties

De foto wordt overladen met lieve reacties. “Wat een kostbaar bezit”, reageert een volger. “Dan voel je je echt de koning te rijk!”, reageert een ander. Hieronder kun je de foto bekijken.

View this post on Instagram Gezellige boel dit weekend 🥰. Alle kleinkinderen te logeren. ❤️❤️❤️ A post shared by Natasja Froger (@natasjafroger) on Feb 9, 2020 at 1:00am PST

Bron: RTL Boulevard. Beeld: Brunopress