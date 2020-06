Natasja Froger verrast door René met 'mooiste verjaardagscadeau ooit'

Zondag viert Natasja Froger haar 55e verjaardag. Dat kan manlief René natuurlijk niet zonder serenade voorbij laten gaan. Gelukkig nam hij het liefdeslied – een gouwe ouwe van Billy Joel – op zodat wij allemaal kunnen meegenieten.

Natasja is al bijna 30 jaar zíjn vrouw en iedereen mag het weten. Speciaal voor haar dook René de studio in en nam She’s always a woman op; een prachtig lied van de Amerikaanse singer-songwriter Billy Joel.