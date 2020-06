Natasja Froger deelt romantisch kiekje uit de oude doos: "Nog steeds de ware"

Dat Natasja Froger na al die jaren nog steeds stapelgek is op René, blijkt wel uit een foto die ze donderdag op Instagram deelt. Op het kiekje is te zien hoe een verliefde René en Natasja elkaar vasthouden en een kus geven. Jáááren terug.

“Jij bent nog steeds de ware”, schrijft Natasja bij de foto.

Weinig veranderd

De foto is bepaald geen recent kiekje: hij is namelijk al meer dan 20 jaar geleden gemaakt, in de zomer van 1999. Opvallend genoeg zijn de 2 qua uiterlijk maar weinig veranderd: ze zien er bijna nog hetzelfde uit. Dat ze na al die jaren nog steeds bij elkaar zijn, is best wel bijzonder te noemen. In de showbizzwereld zijn er maar weinig huwelijken die zo lang duren.

Relatiebreuk

Toch is het niet altijd rozengeur en maneschijn geweest. Natasja en René zijn na de geboorte van hun zoons een keer 3 maanden uit elkaar gegaan. “Toen vond ik het ineens heel stom dat ‘ie ’s avonds en ’s nachts werkte. Ik wilde hem het liefst 7 dagen in de week om me heen, 24 uur per dag en dan samen met de kids”, zo vertelde Natasja daarover in het tv-programma Rooijakkers over de vloer. Gelukkig kwamen ze er al heel snel achter dat ze niet zonder elkaar kunnen.

Dit bericht bekijken op Instagram You’re still the one ❤️❤️❤️. #tbt. Zomer 1999. Een bericht gedeeld door Natasja Froger (@natasjafroger) op 11 Jun 2020 om 12:30 (PDT)

Bron: Instagram, Rooijakkers over de vloer. Beeld: Brunopress