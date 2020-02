Oplettende Molloot ontdekt heel opvallend detail dat naar Nathan leidt

Er zijn mensen die op hun gemakje naar ‘Wie is de Mol?’ kijken en zich ieder jaar laten verrassen. En dan zijn er de zogeheten ‘molloten’ die de aflevering nauwlettend bekijken en minutieus uitpluizen.

Een kijker uit de laatste categorie heeft op die manier iets opvallends ontdekt.

Advertentie

Tatoeage

Deelnemer Nathan Rutjes heeft een tatoeage die begint met AX1L. En je gelooft het niet: het nummerbord op een van de auto’s in de aflevering begint daar ook mee.

AX1L(73) En wat staat er op de arm van Nathan? Toeval? Ik dacht het niet!#widm #moltalk pic.twitter.com/2AaDApyNgD — Dennis Gerritsen (@Dennboss) February 1, 2020

De kijker weet het zeker: dit kan geen toeval zijn.

Taxi

De opdracht met de taxichauffeurs was een van de meest besprokene op social media. Vooral de taxi waarin Nathan en zijn teamgenoot Rob DeKay zaten, was een groot feest – inclusief de slappe lach. Maar in dit licht zou die slappe lach ook zomaar strategie kunnen zijn…

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bron: Twitter. Beeld: Avrotros.