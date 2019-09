Onderzoek wijst uit: natuurlijke bevalling na keizersnede niet zonder risico's

Vrouwen die bij hun eerste kindje zijn bevallen met een keizersnede, kunnen daar bij een tweede bevalling ook het beste voor kiezen. Dat blijkt uit onderzoek van de universiteit van Oxford.

Wetenschappers van de universiteit van Oxford hebben de gegevens van 74.000 tweede bevallingen tussen 2002 en 2015 in Schotland geanalyseerd. Daaruit kunnen ze concluderen dat wanneer vrouwen bij hun eerste bevalling een keizersnede hebben gehad, ze bij een tweede bevalling de kans op complicaties als een gescheurde baarmoeder en bloedvergiftiging beperken als ze daar weer voor kiezen.

Hogere kans

Uit het onderzoek blijkt dat wanneer vrouwen bij een 2e zwangerschap voor een natuurlijke bevalling kiezen ze 7 keer meer kans hebben op een gescheurde baarmoeder en 2 keer meer kans op een bloedvergiftiging. De kans op schade aan de blaas en darmen is daarnaast ook nog eens 3 keer zo groot dan wanneer ze weer met een keizersnede zouden bevallen.

Gevolgen voor de baby

Een natuurlijke bevalling na een keizersnede heeft niet alleen gevolgen voor de moeder, maar ook voor het kindje. Wanneer een moeder kiest voor een natuurlijke bevalling na een keizersnede heeft een baby 8% meer kan op ernstige complicaties terwijl dat bij een 2e keizersnede 6,4% is. Het verschil is niet zo groot dat een natuurlijke bevalling afgeraden moet worden, maar de leider van dit onderzoek Kathryn Fitzpatrick zegt hier wel over dat vrouwen de risico’s moeten kennen zodat ze de juiste keuze voor zichzelf kunnen maken.

