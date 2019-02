Geweldig leuk nieuws voor 'The Voice of Holland'-finalist Navarone

Ze gingen er afgelopen vrijdag nét niet met de winst vandoor, de mannen van de band Navarone. Toch hebben ze niet lang hoeven treuren. Vandaag maakten ze ontzettend leuk nieuws bekend.

Droom die uitkomt

De mannen mogen op 13 juni in het Goffertpark in Nijmegen het voorprogramma verzorgen van de wereldberoemde Bon Jovi. En dat is natuurlijk best heel bijzonder. Op Instagram laat de band weten ontzettend vereerd te zijn. “Spelen in het Goffertpark is altijd een droom van ons geweest. Nu gaat-ie ook nog uitkomen!” schrijft de groep op hun Instagrampagina.

Hoofdprijs

De mannen houden trouwens ook wel van een geintje, zo bleek gisteren uit een video die de band deelde. “Gefeliciteerd Dennis, je hebt verdiend gewonnen”, beginnen ze het filmpje. “Je bent alleen één dingetje kwijt. Maar maak je geen zorgen, het is in goede handen.” Vervolgens draait de camera en is te zien hoe een paar mensen op de eerste rij van een bomvolle theaterzaal de winnaars-cheque van Dennis van 50.000 euro onder luid gejuich omhoog houden.

Bron: Instagram. Beeld: ANP