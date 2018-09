Van die lekkere nazomer niets meer over: hevige storm komt onze kant op

Vandaag kon je nog prima in een jurkje naar buiten en was het heerlijk op het terras. Maar dat gaat allemaal helemaal omslaan.

De nazomer maakt plaats voor, jawel, een hevige storm. Vanaf vrijdag gaat het al behoorlijk waaien in ons land en het wordt vanaf die dag alleen maar erger. Dat komt omdat er restjes van de orkaan die in Amerika veel schade heeft aangericht, Florence, onze kant op komen. In de nacht van zondag op maandag kan er daarom al sprake zijn van een eerste ‘herfststorm’. Officieel begint de meteorologische herfst pas op 23 oktober dit jaar.

Herfst of geen herfst: het is met het mooie weer toch gedaan vanaf donderdag. Vrijdag overdag wordt het nog maar 15 graden en gaat het behoorlijk plenzen. Regenjassen mogen uit de kast en wellicht dat je zelfs al blij wordt van je dikke vest. Want na al die zomer is 15 graden best fris…

Bron: AD. Beeld: iStock